TMW RADIO - Wegerup: "Ibra? Milano la sua seconda casa, ma non basta..."

Intervenuta a TMW Radio, nel corso di 'Maracanà', Jennifer Wegerup, corrispondente svedese dall'Italia, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Vediamo se tornerà o meno in Italia. Zlatan ha detto anche in passato che ama il Milan e che Milano è la sua seconda casa, sono cose sincere, ma questo non vuol dire che tornerà a giocare in Serie A. Anche un anno fa, in un'intervista, ha parlato del suo amore per Milano, ma alla fine non è tornato in rossonero. Chi dice che sarà decisiva la sua compagna non conosce Zlatan. Helena è una grande donna, ma non sono decisioni che spettano a lui. E' Zlatan che decide. I disordini in Svezia? Molti si sentono traditi, nelle periferie di Malmoe la gente si sente tradita per la sua entrata all'Hammarby. C'è anche una forte rivalità tra le due città, non solo tra i club".