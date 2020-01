TMW RADIO - Zoff: "Lazio come quella del '74. Credi allo scudetto"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Juventus e Lazio è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, un grande ex come Dino Zoff.

Sulla squadra biancoceleste

"Lo era anche prima grande Lazio. E' sulla buona strada per fare altrettanto. La storia non va dimenticata. Non ci sono paragoni con quelle del passato, certo può assomigliare in qualcosa a quella del '74. Il lavoro di Inzaghi è stato straordinario. Il difficile arriva ora. Sta facendo grandi cose con testa e moderazione. Questa Lazio può lottare per lo scudetto, anche se i favori del pronostico restano alla Juve. Pensare di lottare però è logico. E' un piacere vederla giocare. La Lazio è buona in tutti i reparti, ma ha anche giocatori che hanno qualche giocata in più".

Su Cragnotti e la sua Lazio

"E' stato straordinario, ha creato una grandissima Lazio. Ricorderò tanti grandi giocatori, mi ha dato dolori veri ma anche gioie Gascoigne, ma lo ricordo con affetto. L'ho riportata in Uefa dopo tanti anni e sono contento di averla guidata".

Su Conte e le critiche sul contropiede

"Tutti adoperano, a seconda delle condizioni della partita, tutti i modi di giocare, compreso il contropiede. Gioca bene chi riesce a superare l'avversario".

Sulla Juventus

"De Ligt e Demiral possono fare ottime cose. Demiral ha fatto particolarmente bene ultimamente, hauna rosa la Juve che se tira fuori uno, ha un ottimo sostituto. Al di là del gioco, la Juve deve puntare alla Champions. Anche le altre squadre al vertice hanno problemi, dal Real al Bayern. Deve pensare di dire la sua".