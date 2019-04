TMW - Razzismo negli stadi, Petit: "Polizia e FIGC lavorino con i club"

Il razzismo nel mondo del calcio italiano ha fatto rumore anche all'estero. A parlarne ci ha pensato, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista della nazionale francese Emmanuel Petit.

La sua Francia è un Paese multiculturale, basti pensare alla squadra che ha trionfato in Russia nell'ultimo Mondiale. Che idea ha sulle questioni razziste che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto prima Koulibaly durante Inter-Napoli e poi Kean e Matuidi in occasione di Cagliari-Juventus? "Le autorità italiane devono lavorare fuori dal campo, devono battere ogni forma di razzismo perché altrimenti si dà un'immagine molto negativa sul calcio e non solo. Magari anche un calciatore che arriva dall'estero, quando deve accettare la Serie A, ci pensa più volte prima di firmare. La Federazione deve lavorare tantissimo a stretto contatto con i club per trovare una soluzione definitiva".