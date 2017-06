TMW - Rep. Ceca, Lavicka: "Gran risultato. Schick? Vedremo dove giocherà"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorride Vitezslav Lavicka, commissario tecnico dell'Under 21 della Repubblica Ceca, dopo il 3-1 inflitto all'Italia nell'Europeo di categoria: "Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile, abbiamo fatto dei cambi, anche a livello di posizione dei giocatori. Era molto importante, devo dire che abbiamo affrontato un'ottima squadra. Abbiamo giocato meglio rispetto alla prima gara, dimostrandoci più organizzati e ottenendo un risultato molto importante per noi".

Schick è già pronto per giocare ai massimi livelli alla Juventus?

"Lo conosco bene, dai tempi della Sparta Praga. Al momento è una colonna dell'Under 21 e ha fatto bene in Serie A, vedremo in che squadra giocherà nella prossima stagione"

Cosa pensa del gioco espresso dell'Italia?

"È stata una prestazione importante per entrambe le squadre, anche loro hanno cambiato. Hanno giocato bene, hanno spinto parecchio all'inizio della partita ma abbiamo difeso bene. Siamo stati produttivi, loro hanno giocatori di grande qualità ma ora è tutto aperto".