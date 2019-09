TMW - Rifinitura Lazio: ecco l'11 provato da Inzaghi per l'Europa League

Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

È ufficialmente iniziata la vigilia di Cluj-Lazio, esordio stagionale dei biancocelesti in Europa League in programma domani. Da pochi minuti, infatti, la squadra di mister Inzaghi è scesa in campo a Formello per la rifinitura. Presenti tutti i giocatori inseriti in lista UEFA. Al termine dell'allenamento, la partenza per la Romania.

Questo l'undici provato da Inzaghi: (3-5-2) Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa.