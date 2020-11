tmw Rifinitura Roma, lavoro individuale per Perez. Differenziato per Mirante e Karsdorp

vedi letture

Arrivano aggiornamenti dalla rifinitura della Roma, attesa domani dalla sfida di Europa League contro il Cluj. Lavoro individuale per Carles Perez dopo aver accusato un affaticamento muscolare nelle scorse ore. Differenziato già programmato da ieri per Mirante e Karsdorp per non sovraccaricare i giocatori.