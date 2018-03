TMW - Roccati: "Mondo speciale. E che discussioni sui salami"

Anche Marco Roccati, ex portiere della Fiorentina, ha voluto ricordare Emiliano Mondonico. Lo ebbe come tecnico proprio in viola nella stagione 2003-04 che vide alla fine la promozione in A della squadra. "Per me è stata una persona speciale come poche - racconta a TMW - c'era un rapporto di stima anche perché mi ha aiutato ad affrontare un periodo non facile della mia vita. Il nostro feeling era iniziato con un... conflitto sui salami. Lui ne produceva nella sua azienda, i miei parenti oltre al salame producevano anche il vino. Ricordo che al mercoledì quando c'era la pausa per la doppia seduta affettavamo il salame e degustavamo il vino. E giudicavamo... Tornando al calcio, è stato uno dei grandi allenatori del passato che oggi non esistono più. Era una persona che ha dimostrato di avere grande capacità di lettura delle partite, sapeva prepararle in modo straordinario. Basti pensare allo spareggio contro il Perugia quando la mossa vincente fu anche quella di puntare a sorpresa su giocatori che fino a quel momento non erano stati molto utilizzati. Se trovava l'ambiente che gli andava dietro era un vincente. Ha raccolto meno di quanto meritasse ma è stato ugualmente un grande".