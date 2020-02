vedi letture

tmw Rocco Papaleo: "Roma, quanti alti e bassi. Deve stare più in alto e ora confido in Peres"

Alla presentazione del film di Carlo Verdone 'Si vive una volta sola' c'era anche Rocco Papaleo, uno dei protagonisti. Anche l'attore della Basilicata è tifoso giallorosso e sulla squadra di Fonseca ha detto: "Durante le riprese del film non abbiamo parlato tantissimo della Roma per non deprimerci. Sembrava che la stagione si illuminasse ma poi ci sono questi alti e bassi che relegano la squadra al quinto posto che non è la posizione dove dovrebbe stare. La Lazio? Non sono romano e non ho questo sentimento contro i biancocelesti. Sono un amante dello sport e sono solo a favore della mia squadra che è la Roma. Ora vedremo che cosa daranno i rinforzi. Magari Peres può essere un fortissimo esterno. O questo Villar che è un talentuoso centrocampista".

