tmw Roma, affissi due striscioni contro Pallotta, Baldini e Baldissoni sotto la sede all'Eur

vedi letture

In casa Roma continua ad essere molto complicato il rapporto tra la tifoseria giallorossa, quantomeno una sua nutrita fetta, e la dirigenza, partendo dal presidente James Pallotta, primo obiettivo degli attacchi dei suoi sostenitori. Nella giornata di oggi, come testimoniato dagli scatti di TMW, sono stati affissi due striscioni sotto la sede societaria dell'Eur, che non presentavano troppi giri di parole: "Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni... Vai fuori dai coglioni! Pallotta go home" e "Pallotta, Baldini e Baldissoni... La Roma non si risana con le cessioni!", è quanto si legge. Ecco gli striscioni nelle immagini realizzate dal nostro inviato.