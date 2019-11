TMW - Roma, circa mille tifosi in arrivo a 'Gladbach: molti dalla Germania

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Saranno circa un migliaio i tifosi della Roma che domani raggiungeranno il Borussia Park per assistere alla quarta sfida del Gruppo J di Europa League contro il Monchengladbach. Circa 500-600 dovrebbero partire dalla Capitale o comunque dall'Italia, mentre almeno altri 300-400 dovrebbero essere quelli che arriveranno da tre grandi città tedesche. Infatti ci sono tre Roma Club molto importanti che si muoveranno per stare vicini alla squadra: quello di Dusserldorf, quello di Colonia e quello di Stoccarda. Un sostegno dunque che non arriverà solo dalla Curva Sud e dall'Italia, ma anche dai tanti tifosi romanisti presenti in Germania.