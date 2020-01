Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bollettino di guerra da casa Roma dopo la gara contro il Torino di domenica scorsa. Henrik Mkhitaryan ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra in seguito a un trauma subito intorno all'ottantesimo minuto e dovrà essere controllato nelle prossime 48 ore. Nicolò Zaniolo ha lavorato ancora in palestra a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma per lui non ci sarà bisogno di ulteriori controlli mentre Bryan Cristante ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro individuale per Federico Fazio mentre Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta proseguono il percorso di recupero.