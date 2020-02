vedi letture

tmw Roma-Gent, rifinitura dei belgi all'Olimpico in vista della gara di domani

Rifinitura allo stadio Olimpico per il Gent, in vista della gara di domani contro la Roma valida per i sedicesimi di finale di Europa League. I belgi sono scesi in campo per testare il manto erboso che li vedrà in scena domani. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com.