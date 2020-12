tmw Roma, Mancini, Smalling e Veretout al lavoro nel giorno libero per recuperare dagli infortuni

Giornata di riposo per la Roma dopo il pareggio di ieri all'Olimpico contro il Sassuolo ma a Trigoria si sono allenati Pastore, Mancini, Smalling e Veretout, che hanno svolto lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Il resto della squadra tornerà in campo domani, in vista dell'ultima gara della fase a gironi di Europa League.