Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulla Roma in vista della sfida di Europa League contro il Wolfsberger. Smalling e Pellegrini, nello specifico, hanno lavorato in palestra: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro per l’inglese, trauma contusivo al piede sinistro (non quello operato) per il centrocampista.