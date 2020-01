Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla fine dell'allenamento aperto del primo dell'anno, Paulo Fonseca ha proposto due formazioni per la partitella a campo ridotto. La prima ha Fuzato in porta, Florenzi e Spinazzola sulle fasce, Smalling e Juan Jesus in mezzo. Centrocampo con Chierico e Diawara, linea di trequartisti formata da Under, Pellegrini e Perotti. Davanti Kalinic. Più sperimentale la "Roma 2", con Cardinali in porta, Buttaro, Fazio, Mancini e Kolarov a formare la linea difensiva. Cetin fa coppia con Veretout in mezzo, Zaniolo-Mkitaryan-Antonucci riforniranno Dzeko.

Fuzato; Florenzi, Smalling, Juan Jesus, Spinazzola; Chierico, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

Cardinali; Buttaro, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cetin; Zaniolo, Mkhitaryan, Antonucci; Dzeko.