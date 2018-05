TMW - Roma, rifinitura per i giallorossi: Strootman si allena a parte

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

E' da poco terminato il quarto d'ora di allenamento aperto alla stampa presso il Centro Sportivo di Trigoria a Roma, con i giallorossi che sono scesi in campo alla vigilia della sfida contro il Liverpool sotto le nuvole del cielo romano. Kevin Strootman si sta allenando a parte e dunque, come dichiarato dallo stesso Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, difficilmente sarà presente domani sera all'Olimpico. Stanno lavorando a parte anche Perotti, Karsdorp e Defrel. Ecco alcuni scatti del torello e del riscaldamento della Roma: