tmw Roma, si ferma Smalling per una forte intossicazione alimentare. Da valutare per il Parma

Ultimissime da Trigoria in vista della sfida di domenica tra Roma e Parma. Spinazzola e Carles Perez sono rientrati in gruppo, mentre Mirante svolge un lavoro individuale propedeutico al reinserimento in gruppo da domani. Smalling, infine, ha avuto una forte intossicazione alimentare che lo ha costretto a lavorare in maniera individuale. La sua presenza per il Parma resta dunque da valutare.