tmw Roma, Zaniolo vola in Austria: in programma un controllo di routine al ginocchio operato

Prosegue il percorso di recupero di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma, infatti, è volato questa mattina a Innsbruck - in Austria - per incontrare il professor Fink (il chirurgo che lo ha operato a settembre). In programma un controllo di routine per certificare e fare il punto sui progressi del ginocchio operato.