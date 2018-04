TMW - Ronaldinho: "Neymar lavora per vincere il Mondiale"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

In occasione della conferenza dell'evento Match For Solidarity a Ginevra, l'ex calciatore del Barcellona e del Milan Ronaldinho ha affrontato diversi argomenti legati al mondo del calcio. "Siamo qui a giocare per un motivo che non va mai tralasciato. Contiamo di ricevere un grande appoggio da chi verrà a vederci domani allo stadio. E’ un piacere lavorare con mister Ancelotti, saremo avversari con Figo. E’ bellissimo poter giocare ancora a calcio. Neymar? Spero per lui sarà presente al Mondiale. Sta lavorando bene per andare a vincere la Coppa del Mondo. Per il Brasile non è un momento facile, ma c’è forza e fiducia per tornare ad essere i migliori. Italia fuori dal Mondiale? Non è normale vederla lontana dalla competizione. Intanto però speriamo di divertirci domani", ha detto.