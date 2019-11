TMW - Sabatini: "CR7 vincente col lavoro. Ma la poesia del calcio è Messi"

Serie A, live dai campi - Cagliari, frattura per Birsa. Altro caso Balotelli

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend. ATALANTA Continua la preparazione alla sfida in programma sabato alle 15 contro la Juventus al Gewiss Stadium. I nerazzurri...