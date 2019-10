TMW - Samp, i tifosi si stringono attorno alla squadra: 1300 a Verona

Fonte: Corrispondente da Genova

© foto di Federico De Luca

Sfida importante quella che attende la Sampdoria. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, e la serie di cinque sconfitte in sei gare, la truppa blucerchiata è chiamata a rialzare la testa sabato prossimo contro il Verona in quello che, guardando la classifica, si preannuncia come uno scontro diretto. Quagliarella e soci, fanalino di coda della classifica, si giocano tutto o quasi contro gli scaligeri che hanno solo tre punti in più.

Esodo di tifosi - Sanno dell’importanza della partita anche i tifosi che mai hanno abbandonato la squadra nei momenti di difficoltà. L'ultimo posto in classifica non ha scoraggiato il pubblico di fede doriana che si muoverà in pullman o macchina verso il Veneto. L'appello della tifoseria organizzata di invadere pacificamente Verona - con la Curva Sud dell’Hellas poi c’è anche uno storico gemellaggio - è stato raccolto e tanti sostenitori sono pronti a mettersi in viaggio. Sono infatti attesi circa 1300 tifosi che saranno presenti sugli spalti, segno che la squadra di Di Francesco non sarà sola neanche al "Bentegodi".