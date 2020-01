Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Sono molti i tifosi della Sampdoria presenti stamattina a Bogliasco per spingere la squadra in vista della delicatissima gara in programma domani contro il Brescia. Tra gli altri, tanti cori per mister Ranieri e di sostegno alla squadra. Queste le immagini di TMW: