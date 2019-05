TMW - Samp, Volpi: "Flachi poteva risolvere le gare in qualsiasi momento"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

"Lui era il vero leader di quella squadra". Presente alla partita di addio al calcio “Una notte da 10” di Francesco Flachi, l'ex centrocampista e capitano della Sampdoria, Sergio Volpi, ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti: "Francesco ha aiutato tutti noi ad entrare nel mondo Sampdoria. In qualsiasi momento era disponibile, per qualsiasi cosa. E' giusto che si goda questo riconoscimento".

Qual era il segreto di quella squadra? "Volevamo raggiungere subito l'obiettivo, e ci siamo riusciti grazie al gruppo".

Com'è nata l'amicizia con Flachi? "L'ho conosciuto quando eravamo a Bari inseme, poi l'ho ritrovato a Genova e da lì è nata un'amicizia che dura tuttora. Francesco era un giocatore con delle qualità immense, poteva risolvere le gare in qualsiasi momento. C'era poco da dirgli".

La Sampdoria di oggi? "E' cambiato il calcio, sono cambiate tante cose e certe società devono per forza vendere giocatori per rifare la squadre o i bilanci. Ai nostri tempi era tutto diverso. Quando ti attaccavi ad una determinata società e sapevi che in quella società si stava bene, rimanevi più che volentieri".