TMW - Sampdoria, aggregato Rocha: Bertolacci in campo, tre ai box

La sfida con il Brescia è alle porte. La Sampdoria non può permettersi di sbagliare un match che vale tantissimo per la zona salvezza. Lo sanno i tifosi blucerchiati che questa mattina sono saliti in massa al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco, trascinati dalla tifoseria organizzata della Gradinata Sud, per sostenere la formazione allenata da Claudio Ranieri.

C'è anche Rocha - Cori per la squadra e per il tecnico romano che ha condotto la rifinitura eccezionalmente a porte aperte. Fra le novità in campo c'è Kaique Rocha Lima, aggregato ai più grandi in vista del match del "Ferraris". Buone notizie anche per Andrea Bertolacci che si è allenato in gruppo mentre non erano in campo Barreto, Depaoli e Gaston Ramirez, oltre naturalmente al lungodegente Ferrari.