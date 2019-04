Fonte: Andrea Piras

Joachim Andersen non sarà convocato per la sfida fra Sampdoria e Lazio. Il centrale danese oggi ha svolto allenamento differenziato in piscina e non potrà essere impiegato. Al suo posto ballottaggio Tonelli-Ferrari per decidere chi affiancherà Colley.