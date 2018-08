TMW - Sampdoria, non solo Ekdal: visita per Defrel

Fonte: Andrea Piras

Gregoire Defrel ha fatto compagnia al nuovo arrivo in casa Sampdoria Albin Ekdal, da stamane sottoposto alle visite mediche di rito in casa blucerchiata: per l'attaccante francese una visita di al Laboratorio Albaro dopo un colpo alla mano subito nel match di ieri contro la Viterbese ma non desta alcuna preoccupazione.