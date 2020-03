tmw Sassuolo, niente dichiarazioni da De Zerbi in vista del match contro il Brescia

In vista del match contro il Brescia di domani, sarebbero dovute arrivare delle dichiarazioni da parte del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. Non una conferenza stampa vera e propria, viste le limitazioni del dpcm per il Coronavirus, bensì un’intervista pubblicata sui canali ufficiali del club. Visto il momento particolarmemte convulso, però, il club neroverde ha preferito rimanere in silenzio in questo pre-partita.