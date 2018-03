TMW - Sassuolo, Tufano: "I ragazzi stanno rispondendo bene"

Fonte: Dall'inviato a La Spezia

Al termine della sfida vinta contro lo Spezia, il tecnico del Sassuolo Primavera Felice Tufano ha parlato ai media presenti: “Avevo già incontrato nella passata stagione questi ragazzi e devo dire che hanno dato seguito alla stagione scorsa. Mi sembra sia stata una gara bella, combattuta e maschia. Vissuta molto a centrocampo e di intensità”.

I prossimi impegni.

“Non dobbiamo farci trovare impreparati, dobbiamo recuperare le energie per prepararci al meglio per sabato che sarà una partita tosta”.

Difesa imbattuta oggi.

“Sono un po’ di partite che lavoriamo veramente bene a livello difensivo, cosa che nella prima parte di campionato non ci è riuscito tantissimo. Non è solo la difesa ma tutta la squadra che lavora molto solida e questo ci sta portando benefici”.

Sono arrivate le risposte che si aspettava?

“Assolutamente sì. I ragazzi stano rispondendo alla grande e si sono fatti trovare pronti. Era l’obiettivo che ci siamo prefissati e lo stiamo mantenendo alla grande”.

Il Bruges? “E’ una squadra molto fisica, ha un giocatore in avanti molto forte fisicamente. Poco palleggio ma è una squadra tosta, non semplice da affrontare perchè chiude molto gli spazi e tiene la linea di difesa molto alta. Noi con un po’ di pazienza e precisione in più avremmo potuto vincere la partita”.