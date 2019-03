TMW - Scarnecchia ricorda Anconetani: "Come un padre, che rimproveri"

Nel giorno della celebrazione dei vent'anni della scomparsa dello storico presidente del Pisa Romeo Anconetani, con Roberto Scarnecchia abbiamo ricordato i suoi trasscorsi in nerazzurro, nella stagione 1983-84: "Non so come quell'anno non fu possibile salvarsi - dice a TMW - solo davanti, nel reparto d'attacco, avevamo Kieft, Berggreen e il sottoscritto. Il gruppo era fantastico, tutti amici. Il presidente era di una schiettezza unica, come un papà che ci caricava. Ogni tanto diceva che ci cacciava tutti e la partita successiva che ci voleva tutti come figli. Tentai di restare al Pisa nel 1985-86 ma in realtà rimasi a Milano e poi finii la carriera al Barletta"

