TMW - Sella: "Chiesa il top. DiFra? Guidare i viola gratificante per tutti"

Nel corso dell'intervista a TMW Ezio Sella, da ex viola, ha parlato anche della Fiorentina: "Con l'arrivo di Muriel ha acquisito qualità in avanti anche se Simeone a me piace, si muove molto, lavora per la squadra e a volte magari per questo arriva poco lucido sotto porta. Chiesa con Bernardeschi ora è il giocatore più forte in Italia. L'ipotesi Di Francesco se parte Pioli? Di Francesco sa lavorare con i giovani e sarebbe uno dei candidati più importanti. A Roma ha fatto una grandissima esperienza ottenendo ottimi risultati. Quest'anno gli hanno smantellato la squadra e la Roma è inferiore a Juve, Napoli e Inter. Per Di Francesco passare alla Fiorentina sarebbe come scendere di livello? Credo che un allenatore non possa rifiutarla, guidare i viola per un tecnico credo sia gratificante"

Clicca sotto per guardare l'intervista completa (sui viola dal minuto 4'15")