Sono previsti circa 26 mila spettatori domani, allo Stadio Metalist di Kharkiv, dove domani sera si giocherà Shakhtar-Atalanta. Saranno 1000 i tifosi bergamaschi in Ucraina: quelli partiti oggi, però, non sono atterrati all'aeroporto internazionale della città a causa di una fitta nebbia. Volo dirottato su Kiev, quindi, e treno probabilmente nella mattinata di domani per arrivare alle 18.55, ora del calcio d'inizio.