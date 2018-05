TMW - Sindaco Firenze: "Anno cruciale per stadio viola. Bentornato Mancini"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Intervistato da TMW a margine dell'evento a Coverciano "KickOff", il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così del nuovo ct azzurro Roberto Mancini e del progetto per il nuovo stadio della Fiorentina: "Ho voluto dare il benevenuto a nome di Firenze a Roberto Mancini, persona di grandissima esperienza che noi fiorentini abbiamo ancora nel cuore. Mancini è stato infatti l'ultimo allenatore che ci ha fatto vincere un trofeo importante. Abbiamo poi voluto confermare l'interesse della nostra città per le iniziative che la Federazione organizza a Coverciano. Parliamo di un pezzo di Firenze, che si sta aprendo sempre di più all'Italia e al mondo. Coverciano è diventato oggi una vera fabbrica di idee e progetti, la base per un vero rilancio dei colori azzurri a livello globale. Abbiamo bisogno di resettarci per far vivere all'Italia calcistica una nuova epoca storica e credo che la FIGC stia imboccando la strada giusta. Prima di una buona squadra, serve infatti un progetto che comprenda stadi, vivai, fair-play e tante altre cose. Della Valle? Credo e spero che ci vedremo presto. Il rapporto tra la mia amministrazione e la famiglia Della Valle è sempre stato improntato alla collaborazione, anche nei momenti più difficili. Senza di questo non si può portare avanti un progetto come quello del nuovo stadio. La situazione ora è positiva, possiamo fare del 2018 l'anno decisivo per imboccare senza alcuna esitazione la strada che ci porterà ad avere il nuovo stadio e creare, spero, le condizioni per i titoli che i tifosi viola aspettano da tempo".