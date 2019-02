Fonte: Andrea Piras

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha parlato a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del settore giovanile del Genoa. Queste alcune battute raccolte da TMW in merito allo stadio: "A che punto è la concessione a Genoa e Samp del Ferraris? Aspettiamo un'offerta che penso arriverà nei prossimi giorni, poi andremo avanti, sono positivo in questo senso. Si va verso una durata di concessione paragonabile all'investimento che viene fatto. I cittadini di Genova richiedono che - a fronte di una concessione di lunga durata - ci sia anche un investimento significativo che di la possibilità a tutti i cittadini di avere uno stadio come si deve, dove si possa fare tante cose non solo legate al calcio".