© foto di Alessio Alaimo

Alla Solemar Football Conference è intervenuto anche Nicola Salerno, ex ds del Palermo, attualmente collaboratore del Watford. “Palermo è la piazza più rappresentativa della Sicilia. Un club blasonato che non muore mai, la tifoseria l’ambiente riesce sempre a venirne fuori. Sono sempre felice quando questa squadra riesce a portare a casa i tre punti. Ho sentito e visto lo sfogo di Bellusci, un giocatore a cui voglio un grandissimo bene. Lo conosco come conosco le mie tasche. Tal volta esagera per attaccamento alla maglia, lui ci tiene tantissimo ad agguantare la massima serie con il Palermo. Elton John consigliere del Watfha un grande rapporto con il Watford, è stato anche presidente onorario, ma da qui a dire che sia consulente penso ci sia una grandissima differenza. Sono sereno, voglio fare del bene e ho ancora tantissima voglia di mettermi in gioco. Col Brescia è successo che ci sono state delle incomprensioni con Cellino. Che cosa penso quando sento parlare di Astori? Una persona che è riuscita a farsi volere bene da tutti. preferire non parlarne, proprio per il rispetto che nutrivo nei confronti di questo ragazzo speciale”.

Piccolo retroscena su Paul Baccaglini. Salerno, infatti, ieri sera ha alloggiato nella stessa camera in cui due anni fa alloggiò proprio l’ex Iena. “Ricordo benissimo quando Baccaglini è arrivato a Palermo. lavorare per me significa decisamente ben altro. non certo farsi tatuare in piena notte lo stemma del Palermo sul petto. Senza quel cambio di proprietà non so come sarebbero andate a finire le cose. Siamo stati 20 giorni senza capire cosa stesse realmente accadendo. I primi responsabili di quell’annata però siamo stati noi"