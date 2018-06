TMW - Sormani: "Dezi farà bene in A, Insigne capitano è un sogno"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nel corso della sua carriera in panchina ha allenato anche la Primavera di Juventus e Napoli, vedendo sbocciare alcuni talenti del calibro di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, senza dimenticare Jacopo Dezi che ha appena conquistato la promozione in Serie A col Parma. Dodo Sormani, attuale tecnico del Vejle Boldklub, ha parlato dei giovani calciatori allenati in passato attraverso Tuttomercatoweb.com.

Ha avuto un passato sulle panchine della Primavera di Juventus e Napoli. Tra i calciatori che ha allenato ci sono Lorenzo Insigne, Dezi, Immobile. “E' sempre bello vedere certi ragazzi che all'epoca avevano grande potenziale, fa piacere constatare che sono riusciti a manterene le aspettative. A Dezi nessuno ha regalato la Serie A, è partito dalla C ed è arrivato dopo qualche tempo in B. A Parma ha avuto una grande chance, ora potrà mettersi in mostra nella massima categoria. Sono certo che potrà fare benissimo anche in A”.

Lorenzo Insigne ha spento da poco 27 candeline, festeggiando con la fascia di capitano in Nazionale in occasione della sfida amichevole contro l'Olanda. “Per lui è il coronamento di un sogno, adesso tutto diventa più complicato perché la gente si aspetta sempre di più da un ragazzo con le sue qualità. Ma questo - ha detto Sormani - fa parte anche del gioco, da napoletano magari dovrà assumersi un po' più di responsabilità. Tra l'altro in una annata particolare, perché con Ancelotti tutte le aspettative sono cresciute. Tuttavia bisogna restare calmi, con i piedi per terra. Bisognerà capire anche come si muoveranno le dirette rivali in ottica Scudetto”.