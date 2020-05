tmw SPAL, l'esito dei tamponi atteso per la giornata di oggi

La SPAL riprende gli allenamenti e lo fa permettendo ai giocatori di tornare in campo individualmente come da protocollo. I giocatori si potranno allenare quattro alla volta, uno per ogni campo presente presso il Centro Sportivo del club ferrarese, seguendo ovviamente il programma di lavoro proposto dallo staff tecnico. Il club spallino è ancora in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi effettuati nelle scorse ore e successivamente verranno rese note eventuali positività al Covid-19.