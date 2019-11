Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della presentazione del libro Romanzo SPAL del giornalista ferrarese Mauro Malaguti, l’ex allenatore spallino Gianni De Biasi ha commentato così il momento dei biancazzurri: “Ferrara deve lottare fino alla fine con unità. Se si deve arrivare in cima e poi scollinare, lo si deve fare tutti insieme. Il pubblico deve dare una mano alla squadra e il mister deve lavorare anche sulla testa dei giocatori. Non so a gennaio come si muoverà la SPAL”.