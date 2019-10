TMW - SPAL, presentata la terza maglia: richiami alla provincia di Ferrara

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

Presentata oggi a Ferrara la terza maglia della SPAL. Tanti i richiami alla provincia del club estense, sia sul davanti che in alcuni dettagli, con i 21 comuni incisi sulla parte posteriore in verticale. Confezionata da Macron, nessuna squadra ha mai presentato una divisa come questa. Di seguito le foto della divisa di TuttoMercatoWeb.com.