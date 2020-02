vedi letture

tmw SPAL, seduta a porte aperte: 200 tifosi presenti al Mazza

Allenamento di rifinitura a porte aperte per la SPAL di Gigi Di Biagio in vista della sfida contro il Lecce. Più di 200 persone presenti in curva per assistere alla seduta, con il tecnico dhe ha poi mandato la squadra sotto la curva a prendere l'applauso del pubblico al termine dell'allenamento. Presente anche il presidente Mattioli.