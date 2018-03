TMW - Spezia, Corallo: "L'episodio ci sta, prestazione sopra le righe"

Fonte: Dall'inviato a La Spezia

Al termine della sfida contro il Sassuolo, Riccardo Corallo, che insieme a Moreno Ferrario guida la Primavera dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa: “Ci sta, bisogna vedere il lato positivo. Secondo me abbiamo fatto una prestazione molto sopra le righe. I ragazzi hanno mostrato di saper giocare al calcio, la qualità del gruppo e si sono esaltate le qualità dei singoli. Il risultato è arrivato con un incidente, ci sta nel calcio. Va elogiato quello che ha fatto la squadra. C’è stato predominio quasi totale della squadra e questo è motivo d’orgoglio”.

Sassuolo favorito ma in campo non si è visto.

“Prima è facile parlare ma è il campo che parla. I nostri ragazzi si sono fatti trovare pronti. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi e la crescita passa attraverso queste partite”.

Chi ha prodotto l’autogol ha comunque giocato bene.

“Giuliani sta dimostrando di essere straordinario anche nel svolgere il ruolo del terzino sinistro. Un infortunio ci sta”.

Bruges?

“Adesso mi aspetto che recuperiamo queste energie perchè è stata una partita dispendiosa. Aspettiamo cosa fanno i belgi stasera con l’Abuja e poi ci faremo trovare pronti”.

TMW: alla luce della prestazione di oggi quanto sei fiducioso per la gara contro il Bruges?

“Siamo fiduciosi di proporre un’altra prestazione perchè sarebbe una continua crescita dei ragazzi e perchè hanno bisogno di immagazzinare esperienza. L’importante è creare prestazione perché attraverso il gioco i ragazzi mettono in mostra le loro qualità tecniche”.