tmw Stasera Italia-Olanda a Bergamo. Il sindaco Gori: "Grati alla Federazione per l'attenzione"

Quella di oggi è una giornata importante, a partire dalla decisione della Federazione italiana di far giocare questa partita a Bergamo dopo tanti anni che la Nazionale non gioca in questa città". A parlare è Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in occasione della visita delle delegazioni di Italia e Olanda (stasera avversarie al Gewiss Stadium in Nations League) al cimitero della città per la commemorazione delle vittime da Coronavirus: "Lo spirito è di dare un segnale di attenzione e omaggio per tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid. Mi ha fatto piacere che siano volute venire entrambe le federazioni qui al cimitero. Mi pare che ci sia nei confronti di Bergamo una sensibilità e attenzione per cui noi siamo grati. Questi segnali ci incoraggiano a ripartire. Questa sera in occasione di Italia-Olanda saremo noi sindaci a rappresentare le nostre comunità, vista l'impossibilità di far venire i tifosi. Le nostre fasce rappresentarenno tutti. Coreografia allo stadio? La Federazione mi ha detto di aver organizzato una curva, ma ripeto, c'è molta sensibilità e questa non è una cosa scontata".