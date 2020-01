Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

Forti disagi a Napoli, nella zona circostante allo stadio San Paolo, teatro della sfida di questa sera tra i padroni di casa e la Juventus, per quanto concerne la circolazione stradale. Le strade che danno accesso all'impianto sportivo in questo momento sono bloccate da lunghe file di automobili, così come persino i parcheggi riservati alla stampa.