TMW - Stendardo: "Onestà, fame, audacia: questo anima Massimo Ferrero"

Ai nostri microfoni, Guglielmo Stendardo, ex difensore di Atalanta e Lazio, ed ora professore alla Luiss di Roma, ha commentato la visita del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero all'Università quest'oggi, nell'ambito del corso di Diritto allo Sport in cui Stendardo stesso insegna: "E' stata una esperienza altamente positiva per i 150 studenti che hanno ascoltato il presidente Ferrero, che ha lasciato tutti entusiasti. Oltre alla Sampdoria, alla Roma e al suo percorso nel calcio, si è parlato di valori, di nuovi obiettivi per il presidente, di come si sia dato da fare per raggiungere quello che ha conquistato fino ad adesso nella sua vita. Di come riformare il calcio e dei valori che hanno ispirato la sua vita: onestà, fame, audacia. Ma anche la passione e la tenacia che lo animano e che lo hanno condotto a certi livelli, nella vita e nel calcio"