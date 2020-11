tmw Sullo su Ventura: "Ha idee estremamente moderne: non capisco perché sia fermo"

A lungo tempo vice di mister Giampiero Ventura, con il quale ha condiviso le esperienza a Bari, Torino, Chievo Verona e in Nazionale, poi il salto e la scelta di allenare come primo: una scelta che lo scorso anno ha portato mister Salvatore Sullo in quel di Padova, sua prima esperienza.

Ora in attesa della fatidica chiamata, il tecnico, è stato contattato dai microfoni di TMW, dove, tra le altre, ha parlato anche del citato Ventura: “Credo che anche per la situazione della Nazionale si sia esagerato, quando si parla di sport c’è sempre chi vince e chi perde. Il calcio negli anni si è evoluto in termini tecnologici, nei modi, ma non cambia il fatto che ci sono ventidue contendenti che vogliono la vittoria, e per questo la differenza la fanno le idee: Ventura le ha sempre avute, ed estremamente moderne. Se da un lato posso capire il mio stop, del resto ho iniziato a lavorare come primo allenatore la scorsa stagione, dall’altro non mi capacito di come lui sia fermo dopo l’ottimo lavoro fatto a Salerno”.