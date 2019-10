Fonte: dal nostro inviato, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico De Luca

Massimo Tarantino, presente al Dall'Ara per "La partita delle leggende" tra Bologna e Real Madrid, ha parlato in zona mista prima dell'inizio del match: "Sono stati anni molto belli per me qui. Una delle tappe fondamentali della mia carriera. Abbiamo fatto per quattro anni l'Europa ed è stato molto bello".

Maradona, Baggio, Zola, Ronaldo. Chi il più grande?

"Tutti diversi ma tutti grandi. Qualunque cosa facessero la facevano con naturalezza. Per loro non era un momento di stress la partita, per gli altri sì. Sono contento di rivedere Roberto oggi".

Il Bologna di quest'anno?

"Parliamo di una grandissima realtà, con la società che ha progettualità e potenzialità. La squadra ha identità e ci sono tutte le componenti per una bellissima stagione".