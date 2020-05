tmw Thomas Doll esalta Immobile: "Ricorda Voeller. Anche se non piacerà ai laziali..."

Lunga intervista su Tuttomercatoweb.com a un grande ex della Serie A come Thomas Doll. Tedesco, in Italia con le maglie di Bari e Lazio, ha parlato di tanti temi tra cui la ripresa del calcio in patria. C'è stato spazio anche per discutere del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. "Ha le qualità di tanti attaccanti. Non è velocissimo ma può tirare indistintamente di destro e sinistro, sa dove stare, sempre attento in area, ha fiuto del gol. Ha forza nelle gambe ha preso sempre più confidenza con se stesso. Riesce a far gol anche ad occhi chiusi. Ha qualcosa di Kirsten però Ciro lavora tanto anche per la squadra e ha caratteristiche simili pure a Voeller. Anche se so bene che questo paragone non piace ai laziali (Voeller ha un passato importante con la Roma, ndr)".