Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Francesco Toldo, ex portiere viola nonché compagno di Gabriel Omar Batistuta ai tempi della Fiorentina, ha parlato a margine dell'anteprima del nuovo docu-film sull'argentino "El Numero Nueve": "Ho grande fiducia in Montella perché è un tecnico giovane e moderno. Poi c'è una società che ha voglia di investire, non so cosa succederà in futuro ma ci vuole un po' di pazienza", questo è quanto raccolto da TMW. "Chiesa? Da quel poco che ho visto - prosegue Toldo - non mi sembra un simulatore. Il nostro è un gioco maschio e piace vedere che si stia in piedi anche quando si viene spinti. Bisogna evitare di mettere in difficoltà gli arbitri, perché poi ti prendono le misure. Mi ricordo di un certo Oliveira a cui non fischiavano più niente. Dragowski? Per arrivare in Serie A servono le qualità, quindi è un portiere che merita".