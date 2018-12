© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prove di rinnovo in casa Torino per uno dei talenti più interessanti del settore giovanile granata. Si tratta del classe 2000 Ben Kone per il quale, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarebbero già stati avviati i contatti per il prolungamento. Attualmente sotto contratto fino al 2020 le parti stanno lavorando per spostare la scadenza al giugno 2023.