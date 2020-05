tmw Torino, da domani allenamenti di gruppo: oggi ultimi tamponi e test

vedi letture

Ultimo giorno di lavori individuali e facoltativi per il Torino, la data del ritorno agli allenamenti di gruppo è stato fissata per domani. Oggi, infatti, Belotti e compagni si sottoporranno a un altro giro di tamponi, poi si potrà tornare a lavorare insieme al Filadelfia. Ci saranno tutti, tranne il giocatore che aveva contratto il Coronavirus: per lui potrebbe essere necessario ancora qualche giorno a casa, il suo ritorno in gruppo è previsto per l'inizio della prossima settimana.