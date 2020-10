tmw Torino, Gojak arriverà solo venerdì. Prima deve risolvere alcuni intoppi burocratici

E’ stato l’ultimo acquisto estivo del direttore sportivo Davide Vagnati, eppure per vedere Amer Gojak bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Non solo perché al momento è in Nazionale, con la sua Bosnia impegnata stasera in Polonia, poi dovrà tornare in patria: il suo trasferimento è avvenuto nelle ultimissime ore di mercato, così deve risolvere alcuni intoppi burocratici. Terminata la partita, dunque, andrà in Bosnia, per abbracciare Marco Giampaolo al Filadelfia soltanto nella giornata di venerdì, tampone negativo permettendo: avrà dunque due allenamenti per farsi conoscere dal tecnico, praticamente impossibile che parta titolare domenica pomeriggio contro il Cagliari.